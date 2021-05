Molti, compreso chi vi scrive, la considerano l’unica vera corrente del pop-rock di matrice autenticamente europea in quanto capace di fondere il classicismo e il folk con suoni e ritmi contemporanei; Elio & Le Storie Tese ironicamente lo definiscono musica dal «ritmo sbilenco» per i frequentissimo ricorso a tempi inconsueti e dispari. È il rock progressivo, il «prog» per gli amici, genere ampiamente in voga in Europa e in Giappone negli anni Settanta e da un decennio tornato sulla cresta dell’onda essenzialmente per due motivi: l’idiosincrasia (leggi incompatibilità o ripugnanza esasperata) degli appassionati con i capelli bianchi nei confronti della musica di plastica contemporanea che li ha riportati dapprima a recuperare i dischi in vinile della loro gioventù (PFM, Banco, Crimson, Caravan,...