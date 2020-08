Il ritorno di Fauré a Lugano

Da 16 anni a Via Lattea è uno dei più interessanti eventi culturali della nostra regione: un pellegrinaggio – reale non virtuale - tra le arti, con la musica e il territorio quali protagonisti. L’edizione 2020, in programma il 28 agosto, 12 e 13 settembre a Ligornetto e Canobbio ha un titolo suggestivo: Fauré torna a Lugano. Ne parliamo con il «deus es machina” della rassegna, Mario Pagliarani.

Partiamo dal concetto di «pellegrinaggio artistico» che si presta ad una duplice chiave di lettura: laicizzazione di un rito religioso, ma anche la sacralizzazione dell’arte.«Si tratta di due aspetti che convivono . L’idea del pellegrinaggio viene infatti dal capolavoro di Buñuel La Voie lactée che, in fondo, per primo ha ripreso l’idea del pellegrinaggio declinandola in modo nuovo, anche un po’ blasfemo....