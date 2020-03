Viene dall’Asia, è nato dal casuale quanto inaspettato incontro in un mercato di animali, tra un pipistrello e un maiale e il «paziente zero» negli USA è Beth Emhoff, una donna d’affari di ritorno da un viaggio ad Hong Kong che dopo qualche giorno soccombe a quella che sembrava essere una banale influenza ma che in effetti è una sconosciuta malattia supercontagiosa. Non si tratta della trama del primo instant movie di prossima uscita sul coronavirus, raffazzonato in quattro e quattr’otto da un produttore senza scrupoli, bensì dell’incipit di Contagion: il lungometraggio diretto nel 2011 da Steven Soderbergh che nelle scorse settimane è entrato a sorpresa nella top 10 dei titoli più noleggiati sulle piattaforme VoD oltreoceano, facendo registrare risultati vicini a quelli dei film in corsa...