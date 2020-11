Il ritratto di Cinciarda

A Firenze c’era un barbone che viveva fra gli alberi e nei sottoscala, in un bugigattolo seminterrato in cui si sdraiava a far passare la notte. Di giorno girava per le strade a cercare elemosina, pane, vino e chiacchiere. Si chiamava Cinciarda. Pietro Annigoni, pittore delle regine e dei Santi, qualche volta lo aveva ritratto a olio o disegnato; poi gli fece un grande ritratto che espose in una sua mostra fiorentina. Il Cinciarda si presentò all’inaugurazione. Davanti al palazzo fra gli invitati alla cerimonia, i commessi gli proibivano l’entrata e lui gridava risentito: «Io voglio entrare, perché mi sono sempre servito dall’Annigoni!» L’artista ne fu informato e poco dopo il Cinciarda era con lui davanti al proprio ritratto. L’episodio me lo raccontò lo stesso Annigoni, che talvolta andavo...