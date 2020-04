Diciamolo subito, per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco: chi scrive tifa Boca Juniors. Il mio mito è Maradona e i miti, si sa, come gli amori, non possono essere traditi. Fatta questa debita premessa, merita un plauso il docu-film «River, el más grande siempre», prodotto da Netflix, sugli acerrimi rivali degli eredi del Pibe, l’altra squadra di Buenos Aires: il River Plate. Il Superclásico, d’altronde, la sfida fra i due plurititolati club, ha fatto le fortune di entrambe le società e accende di anno in anno la passione dei caldissimi tifosi. È un po’ come, restando alle nostre latitudini, HCAP-HCL nell’hockey o ACB-Lugano nel calcio. In questo periodo di pausa forzata dallo sport giocato a causa dell’emergenza coronavirus – come insegna l’amico Marcello – anche un documentario può riscaldare la passione mai assopita degli amanti del pallone. Parliamo allora di calcio, prendendo in prestito l’incipit di uno degli aforismi più famosi del grandissimo Gianni Brera.