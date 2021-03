Sanremo 2021 ha pescato a sorpresa la carta dei Maneskin che con il rock scarno e irriverente della loro Zitti e buoni - una sorta di versione italiana 2.0 di My Generation degli Who - si sono aggiudicati la 71. edizione del Festival della canzone italiana davanti al duo Francesca Michielin-Fedez (Chiamami per nome) e ad Ermal Meta (Un milione di cose da dirti). Un verdetto che ha lasciato increduli gli stessi vincitori e scaturito più che da una normale evoluzione della competizione, da un’improvvisa e decisa presa di posizione di una parte della Giuria che, nel tentativo - riuscito - di arginare l’influenza del Televoto, ha finito per privare del successo colui che tutti, indistintamente, avevano identificato come il più meritevole della vittoria, Ermal Meta. Fino agli esiti del Televoto, attorno all’1.30 di domenica, tutti erano infatti concordi nel ritenere che fosse lui il «papabile» in virtù di un festival praticamente perfetto fatto di ottime interpretazioni, grande presenza scenica e di una canzone magari non eccezionale, ma tra le migliori del lotto. L’arrivo dei voti del pubblico da casa ha però sparigliato le carte inserendo improvvisamente e inaspettatamente nella lotta per il successo la mediatizzatissima coppia Francesca Michielin-Fedez, ritrovatasi al ballottaggio conclusivo assieme a Meta e ai Maneskin nel ruolo di terzi incomodi. A quel punto, azzeratisi, come da regolamento, i punti ottenuti fino a quel momento e ripartita la votazione da zero, la Giuria di qualità (la Sala Stampa) nel tentativo di impedire un successo dei «Ferragnez » ha dirottato i propri voti sugli outsider, i Maneskin appunto, con il risultato di proiettarli al primo posto e di far scivolare il «povero» Meta sul gradino più basso del podio. Un’operazione dunque più «politica» che «artistica» , analoga a quella che due anni fa portò all’inaspettata vittoria dell’esordiente Mahmood che approfittò del fuoco di sbarramento della Critica nei confronti de Il Volo e che ebbe quale danno collaterale la sconfitta dell’allora vincitore «in pectore », Ultimo. Sanremo ancora una volta è stato deciso dai bizantinismi, resi possibili da un meccanismo di voto invero troppo macchinoso, che comunque non ce la sentiamo di dire abbiano falsato più di tanto la competizione. Al di là di tutto, infatti, i Maneskin sono stati una delle proposte più interessanti dell’intera rassegna, in grado non solo di riportare una ventata di energia al Festival, ma anche di dare una scossa all’intero movimento rock italiano che negli ultimi anni si è forse eccessivamente appiattito in uno sterile manierismo e in un’eccessiva intellettualizzazione delle sue proposte. E che dunque potrebbe trarre beneficio da quella fiammata di energia e di ribellione giovanilistica rappresentata dai quattro giovanissimi romani, soprattutto in quanto messa in mostra su un palco «maturo» (in passato si sarebbe detto «matusa») come quello dell’Ariston: un po’ come avvenne quarant’anni fa in occasione della performance di tale Vasco Rossi... Il successo dei Maneskin, pur apprezzatissimo, non è sufficiente, tuttavia, a sanare un festival oggettivamente tra i peggiori dell’ultimo decennio. E non solo perché caratterizzato da un pesante crollo degli ascolti - dato importante nel quadro complessivo dell’operazione e delle sue strombazzate aspettative, ma ininfluente per quanto riguarda un giudizio artistico -, ma in quanto maldestramente concepito, superficialmente gestito e caratterizzato in modo fin troppo palese da contraddizioni, approssimazioni e stridenti conflitti d’interesse. Unica cosa positiva un lotto di canzoni che, ancorché eseguite spesso in modo imbarazzante, nella loro versione su disco (dove grazie alla tecnologia anche il sottoscritto è in grado di apparire Pavarotti) rischiano di diventare dei tormentoni radiofonici. Ma per il resto, come sosteneva Gino Bartali, «l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare!».