Banksy approda in Ticino. Dopo il successo di Basilea, la mostra «Banksy: Building castles in the Sky» arriva a Lugano, in Villa Ciani, dal 26 gennaio al 20 marzo 2022. Ma qual è il segreto di Banksy? Ne abbiamo parlato con Gabriele Censi, titolare della GC Events, e Gianluca Marziani, curatore della mostra.