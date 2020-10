Sta accadendo da tempo, anche se è difficile, molto, trovare il punto di inizio. Solo che a un certo momento un argine va trovato. Se ne parla di continuo, ma non come un limite, un problema, un impoverimento, semmai come un vezzo, una debolezza bonaria, il frutto dei tempi. Poi esce, ma solo in formato ebook, un piccolo saggio di Julio Cortázar intitolato Il sentimento della letteratura (Sur Edizioni). E ti arrivano addosso di colpo una serie di cose a cui pensavi da tempo, e che forse è giusto mettere in fila.

Ma partiamo da più lontano. Nel 1980 Cortázar, uno degli scrittori più importanti ed eccentrici del ‘900, fu invitato dall’Università di Berkeley a tenere una serie di lezioni sulla letteratura. La cui trascrizione uscì in italiano per Einaudi con il titolo Lezioni di letteratura. Fu...