È il 14 febbraio del 1991 e sui grandi schermi delle sale statunitensi fa la sua apparizione un film che segnerà la storia del cinema, in particolare, del genere thriller. «Quando presi in mano per la prima volta la sceneggiatura e lessi il titolo pensai che fosse una fiaba per bambini», ha rivelato Anthony Hopkins in una recente video-intervista doppia con la collega Jodie Foster per il sito Variety.

Stiamo parlando, lo avrete capito, de Il silenzio degli innocenti, il pluripremiato thriller psicologico diretto dal compianto regista Jonathan Demme e tratto dall’omonimo libro di Thomas Harris, il secondo della quadrilogia con protagonista Hannibal Lecter. Sono trascorsi ormai trent’anni da quando Anthony Hopkins nei panni dell’inquietante psichiatra antropofago conquistava pubblico e critica nonché il suo primo (e finora unico) Oscar in soli 16 minuti di apparizione in scena. Jodie Foster, invece, con la sua interpretazione nelle vesti della giovane recluta dell’FBI Clarice Starling incaricata di carpire delle informazioni dal prigioniero Lecter per risolvere il caso dell’assassino seriale «Buffalo Bill», si è aggiudicata la sua seconda statuetta, dopo quella ricevuta per Sotto accusa. A proposito di premi, Il silenzio degli innocenti è l’unico thriller ad aver vinto i cinque principali Oscar (oltre che per i migliori attore e attrice protagonisti, per la sceneggiatura, la regia e come film). Nel 1998 l’American Film Institute (AFI) lo ha inserito fra i migliori cento titoli statunitensi di sempre. «Quel film è stata un’avventura che ha cambiato la vita di entrambi», ha dichiarato Jodie Foster durante la recente chiacchierata virtuale con il collega. «Sono sicura che ci sono ancora persone che vengono da te e dicono: “Ti piacerebbe un bel Chianti?”», ha quindi chiesto a Hopkins. «Oh sì – ha risposto – lo fanno».