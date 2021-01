Presto ne sapremo di più. Il centenario della grande scrittrice americana (ma ticinese d’adozione) Patricia Highsmith, che si celebra martedì, dovrebbe infatti coincidere, tra l’altro, con la pubblicazione dei suoi quasi leggendari diari personali che promettono rivelazioni e squarci di luce sulle non poche asperità del suo spigoloso carattere. Quei preziosi quaderni furono ritrovati alla sua morte, nel 1995, in un armadio della biancheria nella sua casa di Tegna, dove la geniale giallista visse i suoi ultimi anni, ma saranno pubblicati per la prima volta in America solo nel corso di quest’anno, dall’editore Liveright. Si tratterà di un unico volume di 650 pagine, completo di schizzi e disegni ad acquarello dell’autrice, come hanno raccontato qualche mese fa al New York Times coloro che li hanno ritrovati, e cioè Anna von Planta, l’editor di lunga data della Highsmith e Daniel Keel, il suo esecutore testamentario. Un immenso e succulento archivio privato (atteso per la seconda metà dell’anno in italiano per La Nave di Teseo, che ne sta ristampando tutte le opere e in Svizzera, in tedesco, per Diogenes) che svelerà molti segreti della personalità di una delle autrici più fortunate e controverse del Novecento da milioni di lettori considerata l’indiscussa regina del thriller.

Vocazione giovanile

Mary Patricia Plangman, questo il vero nome di Patricia Highsmith, ha sempre indagato il confine fra il normale e l’anormale facendolo sfumare fino quasi a svanire. Della Highsmith bambina, figlia di genitori divorziati, si prende cura la nonna materna. Fin da piccola Patricia mostra un grande talento per l’arte, la pittura e la scultura, ma la sua vera vocazione era scrivere storie. Trasferita a New York, esordisce con Sconosciuti su un treno nel 1950 che ispirò l’anno dopo ad Alfred Hitchcock L’altro uomo e si afferma con la serie di polizieschi con protagonista il serial killer truffatore e bisessuale Tom Ripley. Dopo un lungo girovagare per l’Europa approda appartata e lontana dai riflettori in Ticino, trasferendosi nel 1963 nella sua casa di Aurigeno, nel comune di Maggia, e poi in quella di Tegna dove vive circondata da gatti e galline, tenendosi il più possibile lontana da tutto e da tutti fino alla fine. Curiosamente la Highsmith in Ticino ambientò solo un racconto A long way from hell. Una storia insolita per l’autrice de Il talento di Mr. Ripley, dove si narra del viaggio epico di Luigi Barta, contadino ticinese del XIX secolo, dal suo paese, Riato (in realtà Lodano, in Val Maggia) a Lugano e ritorno. Un lungo cammino dall’inferno, come recita il titolo del racconto, che è però anche uno splendido affresco del Ticino di un tempo: le valli, la gente, le città, la cultura rurale. Una storia che finisce bene, rispetto all’intera opera letteraria della scrittrice. Quasi un atto di amore perla terra che l’ha ospitata nell’ultima stagione della vita.

Fascinazioni registiche

Dai suoi libri sono stati tratti ben 24 adattamenti cinematografici. Anche l’ambivalente eroe Tom Ripley è stato una grande fonte di ispirazione per il cinema, da L’amico americano (1977) di Wim Wenders a Il talento di Mr. Ripley (1999) di Antony Minghella a Il gioco di Ripley (2002) di Liliana Cavani. La Highsmith è stata autrice anche di libri e saggi a sfondo psicologico che raccontano l’angoscia contemporanea come Catastrofi più o meno naturali del 1989 e nel suo ultimo romanzo, Idilli d’estate del 1995 ha affrontato di petto il tema della omosessualità che lei stessa ha vissuto, quasi mai serenamente, nelle sue relazioni. Non dimentichiamo che subito dopo l’esordio fulminante la Highsmith aveva pubblicato, dietro lo pseudonimo di Claire Morgan, Carol (The Prince of Salt), uno dei primi romanzi mainstream che aveva due donne lesbiche come protagoniste.

E Donne, si intitola la raccolta di sedici racconti, per la maggior parte completamente inediti in italiano, appena pubblicati da La Nave di Teseo. Come suggerisce il titolo, le storie di Donne, ambientate a New York e nei sobborghi degli anni Quaranta e Cinquanta, sono accomunate dall’avere come perno della narrazione le donne e il loro ruolo. Come dimostrano bene molte delle sue storie, Highsmith aveva una fascinazione fortissima per la violenza e per le sue conseguenze psicologiche. I suoi libri, oltre a essere dei perfetti meccanismi di suspense, sono tra gli esempi migliori di analisi psicologica dei personaggi e rappresentano un modello di scrittura ancora oggi inimitabile nel quale convivono una raffinata capacità di costruzione dei personaggi con un ritmo incalzante ed irresistibile.

Burbera, depressa, misantropa, smaccatamente e orgogliosamente (a dir poco) politically incorrect quella di Miss Highsmith rimane tuttavia una personalità dal talento letterario cristallino che prescinde dal personaggio che lei stessa consapevolmente o meno ha costruito sulla sua complicata e spesso dolorosa esistenza. Leggere i suoi thriller «esistenzialisti» ci aiuta a capire la miserabile natura del Male e la costante e disperante sovrapposizione, insita in ognuno di noi, tra vittima e colpevole.

