Così come fatto da altre realtà culturali della Svizzera italiana, anche il Teatro San Materno di Ascona ha deciso di aprire il suo archivio dando la possibilità al pubblico da casa di (ri)vedere alcuni spettacoli. A partire da martedì 14 aprile, a cadenza settimanale, verranno pubblicati sul sito www.teatrosanmaterno.ch i video delle esibizioni di danza, dei concerti e delle conferenze ospitati nelle trascorse stagioni. Si comincia con Mandala, la creazione della coreografa Carolyn Carlson con interprete la danzatrice Sara Orselli, protagonista sul palcoscenico del Teatro San Materno nell’aprile 2017.

Martedì 21 aprile sarà invece riproposta la conferenza La luce come generatrice dello spazio tenuta dall’architetto Mario Botta e dalla critica d’arte e giornalista di Repubblica Chiara Gatti nell’ottobre 2018. La settimana successiva, martedì 28, si potrà (ri)vedere online lo spettacolo Il motivo di una danza realizzato nel 2016 dalla compagnia Tiziana Arnaboldi, nell’ambito del progetto «Diaolghi sulla creatività delle arti». La sua rappresentazione, in equilibrio tra danza e poesia, aveva avuto luogo nello Spazio Officina di Chiasso e vede protagonista in scena anche il poeta Fabio Pusterla.

Il 5 maggio sul sito del Teatro sarà pubblicato il video del concerto Immortal Bach del percussionista Simone Rubino, registrato al San Materno nel novembre del 2018; mentre il 12 maggio sarà proposto lo spettacolo Carne/Densità con il danzatore Michel Raji e il percussionista Pierre Blanchut tenutosi nell’ottobre del 2018.

L’ultima proposta, che verrà diffusa il 19 maggio, sarà lo spettacolo Combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi, con la regia musicale di Alessandro Maria Carnelli e la coreografia di Tiziana Arnaboldi, filmato al Teatro San Materno nell’ottobre 2015.