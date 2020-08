In concomitanza con l’apertura del nuovo tunnel ferroviario del Monte Ceneri – evento epocale per la storia non solo della Svizzera italiana – la Divisione cultura della Città di Lugano propone una serie di iniziative dedicate al fotografo Vincenzo Vicari (1911-2007), che forniscono lo spunto per interrogarsi sui cambiamenti che hanno interessato il territorio e l’identità del Cantone Ticino nel corso del Novecento.

Conservato nell’Archivio storico della Città, il fondo fotografico di Vicari è infatti, con i suoi 300.000 scatti, il più adatto al racconto dei decenni cruciali che vanno dagli anni Trenta ai primi anni Ottanta nel nostro cantone. Dalla cronaca alla pubblicità, dal reportage alla moda, dallo sport allo spettacolo, dall’arte alle attività produttive, dall’urbanizzazione alla ruralità,...