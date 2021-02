A causa del protrarsi della emergenze pandemia, i Queen + Adam Lambert hanno annunciato in una nota «con immenso dispiacere» di essere «costretti a rinviare nuovamente i concerti in Europa e Regno Unito dell’atteso The Rhapsody Tour».

I biglietti già emessi per i concerti 2020 e 2021 sono validi per il nuovo concerto. Dopo una straordinaria serie di tappe in Asia e Oceania, i Queen + Adam Lambert avevano pianificato di fare ritorno in Regno Unito e Europa nel 2020. Purtroppo, durante la pausa primaverile della band, la pandemia non ha lasciato altra scelta che dare priorità alla sicurezza di fan, crew e staff facendoli decidere di rinviare il tour al 2021. Adesso, a pandemia ancora in corso, la band è costretta a spostare ancora le date del tour al 2022.