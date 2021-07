Quando sono finiti gli anni Sessanta? Per alcuni con i tre giorni di pace, amore & musica di Woodstock, quando mezzo milione di hippy celebrò una grande festa tribale ascoltando i miti musicali dell’epoca. Secondo altri con la kermesse gemella di Altamont, quando quella che doveva essere una «Woodstock della West Coast» si trasformò in un delirio fatto di pestaggi, violenze e, alla fine, un morto. C’è chi ha un’altra data certa da proporre: il 31 dicembre 1970 e non solo perché lì si chiudeva, effettivamente, il decennio, ma perché quella fu la data in cui Paul McCartney aprì la causa contro i tre compagni, mettendo fine, una volta per tutte alla storia dei Beatles (ma lui stesso li aveva proclamati finiti qualche mese prima).

Per quanto ci riguarda, invece, gli anni Sessanta finiscono altrove...