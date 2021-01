I musei e le gallerie sono chiusi, almeno ancora per alcune settimane e agli appassionati d’arte non resta che sfogliare cataloghi, monografie, oppure inoltrarsi nel labirinto della rete in cerca di visite virtuali (magari in 3D). Un piccolissimo spiraglio per ammirare dal vivo delle opere d’arte è però rimasto aperto anche in Ticino. Si tratta di quei luoghi non esplicitamente dedicati all’arte ma che accolgono esposizioni allestite in maniera professionale che restano aperti anche durante il «lockdown culturale». È il caso de: «La fidanzata del vero» del fotografo ticinese Roberto Pellegrini, che l’ha curata insieme a Luca Saltini, allestita alla Biblioteca cantonale di Lugano.

Da due a tre tappe

Da diversi anni, Roberto Pellegrini esplora i percorsi del doppio, in particolare con i progetti...