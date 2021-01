Semplici parole è il titolo della lettura-maratona proposta da Flavio Stroppini giovedì al Teatro Sociale di Bellinzona: cinque ore, fitte fitte di «parole che possano aiutare a ritrovare noi stessi» nell'epoca della pandemia. Trasmessa in streaming su diversi canali Facebook e YouTube, la performance è un vocabolario di 250 «semplici parole» (da cui il titolo) indispensabili per cavarsela in terra straniera, raccolte dallo stesso Stroppini e da Claudia Zangarini, webstoryteller, attraverso il social media del collettivo Nucleo meccanico, chiedendo agli utenti «per te, tutto questo, che parola è?» Da questa lista è nato un intesto denso, un ricco arazzo che intreccia citazioni e riflessioni personali, mai scontate, mai banali, che oscillano secondo un gusto leopardiano, ma postmoderno, e...