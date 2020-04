All’inizio i ticinesi bibliofili – intendiamo i viscerali appassionati di lettura, i cosiddetti lettori «forti» non importa se di letteratura «alta» o «bassa» – hanno salutato la COVID-19 come un’occasione ghiottissima. Finalmente, con le normali attività lavorative rallentate o sospese e i rumorosi parenti o amici in forzata clausura nelle avite stanze, si poteva leggere e leggere tanto, senza interruzioni, persino «tutto il giorno» come ha dichiarato di fare il filosofo Massimo Cacciari (sebbene abbia poi confessato che «lo studio non è sereno né proficuo quando si è agitati»).

Per i bibliofili, comunque, il piacere è arrivato veloce e netto. Dans l’espace d’un matin hanno dato l’arrivederci alla mondanità e si sono rifugiati in poltrona con accanto un bel samovar di Lapsang Souchong (quel...