L’open air di Frauenfeld (TG), che avrebbe dovuto tenersi in forma ridotta dal 14 al 18 settembre, è stato annullato a causa del coronavirus. Il canton Turgovia ha infatti revocato l’autorizzazione a causa della mancanza di capacità negli ospedali.

Il festival di musica hip hop, in formato ridotto rispetto agli anni scorsi, avrebbe potuto accogliere fino a 20’000 persone. «Sosteniamo la decisione delle autorità», hanno indicato oggi gli organizzatori.

Senza nascondere la delusione ammettono che la cancellazione avrebbe potuto essere evitata e lanciano un appello al pubblico: «Per favore, comportatevi di conseguenza o fatevi vaccinare in modo che un po’ di normalità possa finalmente tornare, e non solo nel settore culturale».

Il cantone giustifica la revoca dell’autorizzazione con la situazione sanitaria attuale. A causa dell’aumento rapido del numero di casi e delle ospedalizzazioni, «lo svolgimento dell’evento a metà settembre non sarebbe stato responsabile».

Ad ogni edizione dell’open air, tra le 15 e le 20 persone vengono ammesse ogni giorno in ospedale per emergenze. Di cui tre o quattro devono essere trasferite in cure intense, ricorda il governo.