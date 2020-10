Emblematico, centrale, militante, rivoluzionario. Capace di coniugare le idee con il suo immenso talento di scultore fino a farne un tutt’uno di pensiero ed azione, come sarebbe piaciuto a Mazzini; su questi cardini celebravamo al principio del mese di maggio il bicentenario della nascita di Vincenzo Vela (1820- 1891), il «Fidia di Ligornetto» che tanta parte ebbe nella storia (non solo dell’arte) ticinese, svizzera ed europea nel turbine del secolo del Risorgimento italiano e della costruzione e affermazione delle identità nazionali. Quel Vela, scrivevamo, che da perfetto uomo dell’Ottocento le epocali trasformazioni del suo tempo non si accontentava di osservarle da lontano o di raccontarle attraverso la sua arte. Lui la storia voleva viverla e farla in prima persona in Svizzera, in Italia,...