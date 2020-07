Alzi la mano chi, nei lunghi mesi di confinamento forzato, non ha passato almeno qualche ora del proprio tempo a cercare di mettere ordine in qualche scatolone dimenticato, colmo di vecchi documenti di famiglia, ritagli di giornale, fotografie o oggetti tra i più disparati. È quel che ha fatto anche il settantanovenne cineasta e produttore Villi Hermann nella sua casa di Beride, in Malcantone.

Riscoprire il passato

Come sarà capitato a molte altre persone, neanche Hermann è riuscito a raggiungere quello che era l’obiettivo primario dell’operazione, ovvero mettere ordine e buttare le cose superflue. In compenso però ha riscoperto momenti del passato quasi completamente dimenticati, accantonati da decenni proprio con lo scopo di occuparsene quando avrebbe avuto maggior tempo a disposizione, cioè...