All’ultima Berlinale si è aggiudicato l’Orso d’argento per la miglior sceneggiatura e, dopo l’anteprima svoltasi nei giorni scorsi a Lugano, da oggi Favolacce di Damiano e Fabio D’innocenzo è in programmazione nelle sale ticinesi. Nell’ambito dello Zurich Film Festival abbiamo sentito Fabio, per parlare di questo film originale e sconvolgente.

Com’è nata la vostra sceneggiatura : la dimensione fiabesca era presente fin dall’inizio oppure si è aggiunta in seguito a quella realistica?

«La sceneggiatura del film è nata con una dimensione realistica molto dura e immediatamente abbiamo cercato un modo per far sì che questa durezza venisse filtrata attraverso uno sguardo più atipico e quindi siamo arrivati alla favola, che è anche un simbolismo per mostrare quella pratica di rimozione che avviene...