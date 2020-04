«L’idea del film mi è venuta mentre ero in ascensore e stavo leggendo le notizie sui turisti cinesi che venivano aggrediti. Mi sono detto che avrei potuto girare un film in un ascensore». Questo quanto dichiarato a «The Hollywood Reporter» dal regista e produttore Mostafa Keshvari, canadese di Vancouver di origine iraniana con alle spalle diversi corti e un lungometraggio presentati in numerosi festival internazionali e caratterizzati da un forte impegno sociale. Quella di Keshvari non è rimasta soltanto un’idea sulla carta: a fine gennaio ha iniziato a scrivere la sceneggiatura, a metà febbraio si è messo alla ricerca di un luogo dove costruire il set (l’ascensore per l’appunto) e ha poi girato per tre giorni, con la cinepresa a mano e in un unico piano-sequenza, in uno studio di registrazione...