A Locarno 2020 i Pardi di Domani occupa un posto centrale. Il Festival ha infatti voluto mettere l’accento sui cineasti di domani. Tra le 12 opere selezionate per il concorso nazionale c’è anche «Nha Mila», quarto cortometraggio della regista ticinese-portoghese d’origine capoverdiana Denise Fernandes, in programma venerdì sera al PalaCinema.

Dopo essersi diplomata al CISA e aver frequentato la Scuola di Cinema e TV a Cuba, questo è il suo primo corto girato in Portogallo: Cosa l’ha spinta a raccontare questa storia che ha anche radici autobiografiche?

«Sono tanti i motivi che hanno portato alla nascita di Nha Mila. Un elemento molto forte che mi accomuna con Mila, la protagonista, è il fatto che per molti anni Lisbona per me è stata solo una città di passaggio, uno scalo aereo. Una situazione...