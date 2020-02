Carlo Cipolla è stato uno studioso straordinario. Uno storico dell’economia che ha insegnato per buona parte della vita all’università di Berkeley. Cipolla ha scritto moltissimi saggi, alcuni ormai celebri, come Allegro ma non troppo, che contiene quel piccolo capolavoro sulla teoria della stupidità. Ma Cipolla si è occupato anche di malattie e di epidemie. Non epidemie di oggi,...