«Innesca la felicità». È questo il nome del nuovo singolo del ticinese Max Deste, pubblicato negli scorsi giorni su YouTube e disponibile da qualche settimana sulle piattaforme digitali. Una canzone, afferma l’artista di Lumino, che «rappresenta una serie di istantanee spietate e cupe del nostro presente, in cui sembra evidente che di questo passo non andrà tutto bene. È arrivato pertanto il momento per un ultimo disperato appello: quello di provare ad innescare il cambiamento, liberando le passioni umane da una realtà sempre più artefatta, grazie ad un rinnovato amore per sé stessi e per gli altri».