«Chi è questa donna che si fa passare per mia figlia Anne? E perché quest’uomo che afferma di essere suo marito mi dice che questa non è casa mia? Dov’è finito il mio orologio, non me l’avrà mica rubato quell’inutile badante? E perché ora tutti mi trattano come un idiota mentre io mi sento benissimo?». Sono solo alcune delle infinite domande senza risposta che sconvolgono di continuo la mente sempre meno lucida di Anthony (81 anni), ex ingegnere con alle spalle un’esistenza brillante, anche se segnata dal dramma della perdita di una figlia. Anthony è il protagonista di The Father - Nulla è come sembra, che segna il debutto dietro la macchina da presa del quarantunenne drammaturgo parigino Florian Zeller. Tratto dalla sua omonima pièce, il film si è aggiudicato due Oscar nelle scorse settimane:...