In greco antico, per indicare il tumulo si usava il vocabolo sèma, che significa anche segno. Le due parole si identificano perché la tomba è un «segnale». Inequivocabile. Si può allora sostenere che, praticamente in ogni cultura, dopo la morte si inneschi una sequenza «semantica» che aiuta a riconoscere chi non c’è più e a farne vivere la memoria in chi resta. Questa sequenza, proiettata nel moderno, è diventata - con l’invenzione della stampa - il necrologio, la parola scritta che fissa il ricordo dei morti e, come ha detto il grecista siciliano Salvatore Nicosia, diventa, per i vivi, «strumento di perpetuazione di uomini, eventi, valori, affetti».

Nei giorni successivi all’improvvisa scomparsa del sindaco di Lugano, il Corriere del Ticino ha pubblicato oltre 300 necrologi. Un numero che non...