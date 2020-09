«Investire nell’arte è la più alta forma di speranza»

L’emergenza coronavirus ha cambiato la nostra quotidianità, in molti aspetti, anche quello culturale. E dato che l’arte da sempre legge e anticipa i cambiamenti della società, è indicativo vedere come musei e gallerie si comporteranno nel prossimo futuro. Ne abbiamo parlato con Hans Ulrich Obrist (nella foto qui sotto), direttore delle Serpentine Galleries di Londra e tra i massimi esperti di arte contemporanea.

Per vari mesi musei e centri culturali sono rimasti chiusi a seguito dell’emergenza coronavirus. E, anche adesso che le attività culturali sono ricominciate, riumangono molte limitazioni. L’arte è in grado di trasformare queste limitazioni in opportunità?

«Ogni situazione crea opportunità. E in questo caso abbiamo la possibilità di ripensare al rapporto che abbiamo con la globalizzazione....