Vincitrice del Premio Cinema Ticino 2017, frequentatrice fedele del Festival di Locarno, truccatrice affermata in Italia ma non solo, la ticinese Esmé Sciaroni è stata di recente ammessa nel prestigioso gremio dei giurati dei premi Oscar. Abbiamo parlato con lei di questo inatteso annuncio e dei mutamenti che si prospettano per chi, tornerà presto a lavora sui set cinematografici.

Come l’hanno contatta da Hollywood per farle sapere che sarebbe stata nominata membro dell’Academy of Motion Pictures nell’ambito di un rinnovamento volto ad aumentare il numero di donne, cittadini non statunitensi e rappresentanti di minoranze etniche?

«L’ho saputo il 1. luglio via email con un messaggio di caldo benvenuto, congratulazioni e “arrivederci a presto“. All’inizio ho pensato a uno scherzo, anche perché...