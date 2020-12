Sarebbe interessante sentire almeno la sua opinione. Chi in quest’epoca di pandemie, negazionisti di ogni risma e no vax dilaganti non sarebbe curioso di conoscere il pensiero in merito del padre nobile della medicina, quell’Ippocrate con le cui parole ancor oggi a duemilacinquecento anni di distanza giurano (perlomeno in occidente) coloro che cominciano ad esercitare la più delicata e fondamentale delle professioni? Una risposta ci arriva dalla prestigiosa e tempisticamente perfetta antologia einaudiana L’arte della medicina in cui, a partire dal famoso Giuramento, l’insigne classicista e filologo Carlo Carena ha selezionato, tradotto e commentato le pagine più importanti delle opere di Ippocrate. Un gigante del pensiero scientifico dell’antica Grecia, che basò ogni discorso medico sulla conoscenza...