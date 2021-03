Dopo la positività di un collaboratore di Irama, cantante in gara fra i big a Sanremo, Stefano Ferlito è sulla bocca di tutti. Già, perché stiamo parlando del medico ufficiale del Festival. Colui che, fra le altre cose, veglia affinché il protocollo sanitario messo in piedi per permettere il regolare svolgimento della gara non mostri cedimenti o falle. «E Irama, spiace dirlo, è un cittadino comune come chiunque altro» afferma il dottore. «Ovvero, se c’è un suo contatto che risulta positiva deve immediatamente sottoporsi a quarantena. Ed è ciò che è accaduto». Ferlito, però, nella chiacchierata con il CdT è andato oltre il singolo caso. Toccando svariati argomenti, fra cui il suo rapporto con la RAI e i cantanti.