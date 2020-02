«La Turchia è diventata la più grande prigione del mondo per gli scrittori, i giornalisti, gli studiosi: questo triste record l’ha strappato a Paesi come la Russia e la Cina, ecco perché per me è così importante la difesa della libertà di parola e della diversità dei media: è la prima cosa che abbiamo perso e quando questo succede, il collasso della democrazia diventa ancora più...