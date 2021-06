Le vacanze al mare in Italia, i primi baci, i brevi ma intensi flirt estivi che lasciano profondi solchi nel cuore. Il tutto accompagnato da ritmi, melodie e arrangiamenti che riportano agli anni Settanta e Ottanta che pur vissuti da Jack Savoretti solo attraverso i racconti – il cantautore anglo-italiano-ticinese ha infatti «appena» 37 anni – identifica come simbolo di spensierata gioventù. Un periodo attorno al quale ruota il suo nuovo album Europiana, da lui definito anche una «lettera d’amore alla musica europea degli ultimi 50 anni».

Un album che, in considerazione della sua età, sembra nato dal un prolungato ascolto dei dischi dei suoi genitori...

«Certamente, ma anche dai miei ricordi dell’infanzia, delle vacanze: un mix eterogeneo in cui io ho ritrovato un sacco di atmosfere delle mie estati, caratterizzate da quel sound europeo, ma molto influenzato dall’America, che io chiamo Europiana. Un genere nato quando la disco, il funk e il soul hanno attraversato l’oceano e si sono incontrati con la tradizione melodica del continente europeo e con il cantautorato. Ne è venuta fori una musica che ha il “groove” della disco abbinato a melodie e a strutture molto forti in termini di testo. Al contrario della discomusic americana dove spesso il cantato è secondario, ripetitivo, nella musica Europiana ci sono canzoni vere, si raccontano delle storie. Ed è proprio questo genere che ho voluto celebrare nel mio album».

LA TRACKLIST DI «EUROPIANA»

1 – I Remember Us

2 – Secret Life

3 – Who’s Hurting Who (feat. Nile Rodgers)

4 – When You’re Lonely (feat. John Oates)

5 – More Than Ever

6 – Too Much History

7 – Dancing in the Living Room

8 – Each and Every Moment

9 – The Way You Said Goodbye

10 – Calling Me Back to You (feat. Gizmo Varillas)

11 – War of Words

Un genere che ha fatto parte della sua formazione o è semplicemente emerso dai già citati ricordi?

«Entrambe le cose. Credo infatti che al di là dei ricordi mi abbia formato tantissimo. Me ne sono accorto quando ho deciso di immergermi totalmente in questo mondo. È in quel momento, ascoltando dischi che vanno da Lucio Battisti a Julio Iglesias a Serge Gainsbourg, che mi sono reso conto di come questi artisti, influenzati dai suoni che arrivavamo dall’America, sono stati in grado di trasformarli in qualcosa di diverso e di profondamente europeo».

Del genere Europiana lei preferisce la componente continentale o quella americana/anglosassone?

«Non saprei dire se quella continentale europea mi piace di più, però è quella in cui mi identifico maggiormente. Ma non sono tanto le diverse componenti della musica Europiana che volevo evidenziare quanto il fatto che, nonostante le differenze politiche economiche e quant’altro esistenti tra America ed Europa – e che ultimamente vengono fin troppo esasperate – tra questi due mondi ci sono anche tantissime affinità, soprattutto culturali. Ed è questo che nel mio piccolo e in modo molto leggero volevo celebrare».

Se l’Europa ha sempre guardato con attenzione all’America e al mondo anglosassone prendendo molto da loro, ritiene che sulle altre sponde dell’Atlantico e della Manica si sia fatto altrettanto?

«Non abbastanza, secondo me. Ed è per questo che sto focalizzando l’attenzione sulla musica italiana e continentale. Certo in passato qualcosa è accaduto – penso ad esempio ai Beatles che si incuriosirono della musica francese o agli americani Walker Brothers che si buttarono sul cantautorato tipicamente europeo – ma a mio avviso è stato fatto troppo poco. Adesso però qualcosa sta cambiando: in molti prodotti anglosassoni c’è infatti tantissimo di Europa continentale: forse si tratta di moda o forse perché – almeno sul fronte britannico – adesso che ci si è staccati dall’UE, sta già subentrando un po’ di nostalgia».

Quanto è stato difficile realizzare un disco nel quale così tante e complesse situazioni musicali si intersecano, ancorché in un contesto «leggero»?

«L’ideazione e la scrittura sono stati molto naturali tanto che è stato uno dei dischi più divertenti da scrivere della mia carriera. Idem inciderlo: siamo stati 10 giorni negli studi londinesi di Abbey Road ed è stato uno dei periodi più belli ed emozionanti della mia vita. Le difficoltà sono subentrate dopo, a causa del lockdown: assemblare il lavoro a distanza è stato complesso: quello che stando a fianco del mio produttore avrebbe potuto essere risolto in un paio d’ore, ha richiesto tantissimo tempo. Alla fine però ce l’abbiamo fatta e il risultato mi soddisfa: Europiana è un disco che mi piace ascoltare, mi rallegra, mi diverte, e spero sia lo stesso per chi lo ascolterà».

Il Ticino è speciale per me: ci sono cresciuto, lì ho scoperto la musica e trascorso gli anni più belli della mia vita

Parlando delle sue preferenze in fatto di musica italiana ha ricordato Lucio Battisti: chi altro le è particolarmente caro?

«Patty Pravo, Lucio Dalla, Luigi Tenco... La lista è lunga: aggiungerei Loredana Berté che del suono Europiana è stata una regina. E poi De André, ovviamente, ma anche Guccini, de Gregori, Baglioni, Venditti... ».

Ascoltando loro dischi non le è mai venuta la voglia di scrivere in quell’italiano che se non è la sua lingua madre è quella... padre?

«Certo, e infatti quest’anno ho iniziato a lavorare con un autore favoloso, Simone Zampieri, che ho invitato qui nell’Oxfordshire proprio per insegnarmi a scrivere in italiano. E assieme al quale ho scritto un primo pezzo di cui sono molto fiero e che spero prima della fine dell’anno si possa condividere. Non vorrei però forzare i tempi in quanto scrivere in italiano è cento volte più difficile che in inglese: ci vuole una padronanza stratosferica del linguaggio, le parole infatti hanno molti significati, sfumature, puoi fare dei giochi di parole che l’inglese non ti permette».

E il suo rapporto con il Ticino, invece, come procede?

«Ho sempre un legame forte, anche perché mio padre vive ancora lì. Ma quello che mi porto nel cuore è soprattutto Carona e la sua gente che mi hanno regalato gli anni più belli della mia vita: un’infanzia e un’adolescenza da sogno, in una natura stupenda, incredibile, invidiabile. Tanto che credo che la mia scelta attuale di vivere nell’Oxfordshire, in campagna, sia legata al fatto che mi ricorda molto Carona. Quindi c’è un legame fortissimo perché i miei ricordi più belli sono lì: è li che sono andato a scuola; è in Ticino che ho scoperto la musica, l’indipendenza, la libertà e dove ho imparato ad apprezzare la bellezza della natura che ci circonda. Che è una cosa forse sottovalutata quando si pensa all’educazione di un ragazzo. Invece bisogna pensare che cosa vede fuori dalla finestra è importante tanto quanto ciò che impara in classe. Una cosa questa di cui parlo spesso anche con mia moglie riguardo ai nostri figli. Per cui non è detto che non si decida di tornare a vivere in Ticino. Non credo adesso, però in futuro...» fuori dalla finestra tanto quanto a ciò che impara in classe. Una cosa questa di cui parlo spesso anche con mia moglie e che non è detto che non si decida di tornarci a vivere. Non credo adesso, però in futuro...»

