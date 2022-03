È stata la prima rassegna ticinese, due anni fa, a doversi arrendere alla pandemia ed è anche la prima a riproporsi al proprio pubblico ora che l’emergenza sanitaria sembra rientrata. È il Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso, la cui 23. edizione andrà in scena al Cinema Teatro di Chiasso da giovedì 10 a sabato 12 marzo con un titolo - Jazz Pass - che, come sottolineano gli organizzatori, «prende in prestito un termine entrato a far parte del nostro quotidiano trasponendolo in un contesto che vuole essere di gradevole intrattenimento».

Un ritorno, come sottolinea il direttore del Cinema Teatro di Chiasso Armando Calvia, che avviene in una dimensione ancora condizionata dalla pandemia: «Quando abbiamo iniziato a programmare il festival, le norme sanitarie in vigore erano ancora piuttosto...