Nonostante le difficoltà anche il mondo del jazz prova a ripartire dopo sei mesi di stop assoluto. Settimana prossima prenderà il via la stagione 2020-2021 dei concerti «Tra jazz e nuove musiche» promossa dalla Rete Due della RSI che, con il significativo titolo «Jazz per non arrendersi» prevede tra ottobre ed inizio dicembre, cinque appuntamenti realizzati in collaborazione con Jazz in Bess, il Jazz Cat Club di Ascona e l’Associazione Musibiasca. L’accento del programma è posto da una parte sulla scena del jazz e dell’improvvisazione svizzeri, con la presenza di musicisti di primo piano, tutti di spessore internazionale. Un secondo filo rosso lo si può individuare negli appuntamenti che daranno spazio al format del piano trio, classica formazione del jazz qui declinata da tre specialisti molto diversi dal punto di vista generazionale e stilistico.