L’editore Dadò ha fatto un’operazione culturale di notevole rilevanza dando alle stampe l’edizione italiana del libro Accuser et séduire di Jean Starobinski. Il volume - che raccoglie dodici contributi del grande critico letterario e medico ginevrino su Jean Jacques Rousseau, apparsi singolarmente dal 1972 al 2012 – rappresenta l’atto conclusivo di un lungo cammino di fedeltà di Starobinski all’illustre Citoyen de Genève, autore del Contrat social, del Discours sur les inégalités e delle Confessions. Cammino iniziato nel 1957 con il saggio La transparence et l’obstacle. Starobinski scopre Rousseau giovanissimo, in quel cenacolo di studi straordinario (e vera comunità fra maestri e allievi) che fu la cosiddetta Ecole de Genève, dove esercitavano il proprio magistero accademico i francesisti...