I Queen lo cantavano già nel 1986: «Who wants to live forever?». In un futuro non troppo lontano, tutti coloro che sentendo la domanda della band britannica alzerebbero la mano potrebbero venire – parzialmente – soddisfatti. Sperare in un’eterna (o quantomeno lunghissima) giovinezza non è più un’utopia: i misteriosi ingredienti necessari per creare un elisir di lunga vita, infatti, potrebbero presto essere individuati. Ma solo a patto che Altos Labs vinca la scommessa accettata negli scorsi mesi. Fondata nei pressi della Silicon Valley, nel sobborgo collinare e benestante di Los Altos – da cui prende il nome –, Altos Labs è infatti una startup che ha come unico obiettivo quello di scoprire la formula segreta che permetta alle cellule di invertire il processo di invecchiamento all’interno del...