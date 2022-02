Jo Squillo: «Con la moda ticinese per dire no alla violenza sulle donne»

«Oltre alle gambe c’è di più» cantava Jo Squillo. E, nel caso della cantautrice e presentatrice italiana, quel di più è davvero tanto. A partire da una spiccata sensibilità per le cause sociali. L’artivista, come ama definirsi, è infatti da tempo impegnata con il progetto «Wall of Dolls», dove si impegna contro la violenza sulle donne. Un progetto che si sposa perfettamente con la filosofia di Sophia Nubes, brand ticinese di alta moda presente alla Fashion Week di Milano che ha voluto presentare una collezione che potesse trasmettere anche forti messaggi sociali. Abbiamo parlato con la 62.enne milanese, la quale ha raccontato la collaborazione con la casa di moda di Chiasso e i futuri progetti della sua Onlus, tra i quali un libro dove si affronta il problema dei matrimoni forzati.