«Il viaggio di Joe Dallas & The Monks inizia nella bella Giornico e prosegue in tutto il Ticino, raccogliendo frammenti qua e là. Tastiera, chitarra, basso, batteria e tre voci che si alternano come le stagioni. Joe Dallas & The Monks raccontano un ricco mondo musicale di funk, soul e l’occasionale influenza jazz, che ti farà venire voglia di ballare e sorridere». Questo breve incipit è tratto dalla descrizione presente sui canali digitali della giovane formazione ticinese (attiva dal 2018) che in questi giorni ha pubblicato un nuovo singolo, Get Out e che per questa nuova uscita ha ulteriormente arricchito il suo organico, già numericamente importante.

Attualmente sono infatti 12 gli elementi che compongono la band e la potenza di suono che ne consegue è una diretta conseguenza della perfetta...