Dopo quasi trent’anni Julia Roberts e Denzel Washington si ritrovano di nuovo a recitare assieme. L’ultima volta risaliva al 1993 con «Il rapporto Pelican». I due attori saranno i protagonisti del film «Leave the World Behind», tratto dall’omonimo romanzo di Rumaan Alam in uscita in autunno e di cui Netflix si è aggiudicata i diritti.

La regia per quello che si preannuncia già come un film di successo sarà affidata a Sam Esmail, conosciuto per i film «Comet» (2014), «Mockingbird - In diretta dall’inferno» (2014) e per la serie tv «Mr. Robot» (2015).