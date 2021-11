Justin Bieber farà tappa a Zurigo

Il tour internazionale di Bieber, che inizierà a maggio dell’anno prossimo e si protrarrà fino a marzo 2023, toccherà cinque continenti, con più di 90 concerti in 20 Paesi diversi, indica la nota. Bieber aveva in precedenza dovuto posticipare il tour a causa della pandemia.

Il Justice World Tour prende il nome dall’attuale album di Bieber Justice, uscito a marzo e che contiene hit come Anyone, Lonely o Holy. Agli MTV Video Music Awards a metà settembre, Bieber è stato nominato Artista dell’anno, a fine ottobre è invece stata comunicata la sua nomina per il premio del pubblico americano People’s Choice Awards.