Se c’è un personaggio che in questo momento si può definire «sulla cresta dell’onda» nel panorama del cinema mondiale, questi è Kenneth Branagh. Il 61.enne attore e regista nato a Belfast, noto per le sue interpretazioni shakespeariane poi diventate anche film a partire dalla fine degli anni Ottanta, non ha mai disdegnato le grandi produzioni hollywwodiane e non ha mai nascosto di voler diventare il nuovo Laurence Olivier, che del resto interpretò una decina d’anni fa nel film Marilyn di Simon Curtis. Nei giorni scorsi Branagh si è visto assegnare ben 7 candidature agli Oscar (tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia) per il suo film autobiografico Belfast, mentre dopo non pochi passi falsi, anche la sua carriera come regista di megaproduzioni hollywwodiane sembra aver imboccato...