I musei e le gallerie rimarranno chiusi almeno ancora per qualche settimana, ma qualche mostra si può tuttora visitare in Ticino. È il caso di quella del fotografo luganese Marco D’Anna alla Axiom Swiss Bank di Lugano. D’Anna si può senz’altro definire un grande viaggiatore. Nel suo ultratrentennale percorso professionale ha esplorato vari ambiti del suo lavoro, prima di scoprire, una quindicina d’anni fa, l’ebbrezza di percorrere il mondo con un apparecchio fotografico al collo, seguendo in particolare le tracce di quel grande artista (e viaggiatore, naturalmente) che fu Hugo Pratt. Un’esperienza fondamentale, che lo ha visto coinvolto in diversi progetti editoriali ed espositivi. Lo sguardo, sempre molto personale, di Marco D’Anna col tempo si è così affinato, permettendogli di cogliere momenti incoerenti e inattesi che sanno suscitare la sorpresa in chi osserva i suoi scatti. Un modo di procedere che - come afferma il fotografo - nasce da una doppia consapevolezza: quella che «per vedere le cose non bisogna solo guardare, bisogna entrare nelle cose» e quella che «le fotografie non danno risposte, caso mai aiutano a porsi delle domande».