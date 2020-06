Winona Ryder ha accusato Mel Gibson di commenti antisemiti e omofobi. In un’intervista con il Sunday Times, la star di «Stranger Things», di origini ebraiche da parte di padre, rispondendo alla domanda se avesse mai sperimentato l’antisemitismo nel settore del cinema ha risposto con diversi esempi.

«Ci sono momenti in cui le persone hanno detto’ Aspetta, sei ebrea? Ma sei così carina!’, oppure c’era un film in cui ero molto tempo fa, era un pezzo d’epoca, e il capo dello studio, che era ebreo, disse che sembravo ‘troppo ebrea’ per interpretare una di una famiglia di sangue blu».