«Il volontario» è il secondo intenso libro dello scrittore americano che è stato rivelato al suo esordio nel 2010 con «La fine». Un romanzo dolente e acido che è difficile da riassumere e impossibile dimenticare.

Ci sono storie che non ci appartengono ma ci riguardano, un po’ come il sì di Molly Bloom non è uguale a nessuno dei sì che abbiamo pronunciato nella vita, ma sembra riassumerli...