Si è conclusa la 77. Mostra del Cinema di Venezia, un’edizione difficile, sempre sul filo del rasoio con la COVID-19 «convitato di pietra» che avrebbe potuto in ogni momento rovinare la festa e che sicuramente ha determinato il programma cinematografico di questo Festival internazionale che sembrava un laboratorio, non solo per quelle mascherine che rendevano tutti irriconoscibili, ma in quanto esperimento di normalità che è riuscito a riportare nell’ambito della vita quotidiana di tutti noi le sale cinematografiche e soprattutto un modo meno timoroso di affrontare la socialità che potremo finalmente riprendere, con cautela, nei prossimi mesi. Una Mostra che è stata un successo, ma che nel verdetto finale non ha messo tutti d’accordo. La divina Cate Blanchett presidente della giuria, secondo alcuni avrebbe guidato le scelte dei suoi giurati con il pugno di ferro, portando avanti una politica «dei buoni sentimenti» che poco ha a che vedere con il cinema, o giudicando i film come un’attrice sceglie i suoi copioni, innamorandosi di un ruolo, o di un personaggio. Un esempio? Il Leone d’argento per la miglior regia al giapponese Kiyoshi Kurosawa per Spy no Tsuma (Moglie di una spia) film dalle atmosfere hitchockiane, affresco affascinante e godibile pastiche, ambientato negli anni ’40 in Giappone, allo scoppio della Seconda guerra mondiale, con al centro la giovane Satoko, offuscata nella mente e nell’anima dall’amore e dalla gelosia che la trasformano nella più pericolosa nemica dell’ignaro marito. Seppure il film giapponese non ci ha convinto siamo dalla parte della grande Cate, regina di ruoli difficili come in Blue Jasmine, e della sua giuria che ha saputo riconoscere la bravura di Vanessa Kirby interprete di Pieces of a Woman dramma intimo e familiare che racconta la morte di un bimbo appena nato; ma anche le potenzialità del giovane Rouhollah Zamani protagonista di Khorshid (I figli del sole) del regista iraniano Majid Majidi, un bambino lavoratore come tutti quelli del film, con un viso sensibile e corrucciato da duro da «fronte del porto» che ha ricevuto il premio Marcello Mastroianni e che forse d’ora in poi riuscirà a condurre una vita diversa, lui che sino a ieri era uno dei 152 milioni di bambini nel mondo, che conducono un’esistenza da schiavi.

Voglia di verità

D’altronde come negare che dopo mesi di clausura, di angosce, di diffidenza si respiri oggi una voglia di verità, di ideali, di bontà, un realismo che vuole essere un monito, una visione del futuro che se non riusciamo a prendere coscienza dei mali del presente, e delle storture del passato, potrebbe essere fosco. Ed è sicuramente questo il tratto che accomuna i film premiati alla 77. Mostra di Venezia a cominciare dall’indiano The Disciple di Chaitanya Tamahane Miglior sceneggiatura; al russo Cari compagni! di Andrei Konchalovsky Premio Speciale della Giuria; sino al messicano Nuevo Orden di Michel Franco, Leone d’argento, rappresentazione distopica folgorante ed eccessiva di come uno squilibrio economico e sociale possa trasformarsi in un incubo dittatoriale. «Sono cresciuto in Messico dove nessuno ha mai fatto niente per quei sessanta milioni di poveri che abitano il Paese, io ci ho fatto un film che vuole essere un monito». Ha detto il regista. Altrettanto attuale l’americano Nomadland di Chloé Zhao, molto atteso, proiettato il penultimo giorno, premiato con il Leone d’oro grazie anche all’intensa interpretazione di Frances McDormand, produttrice e attrice, qui nei panni di Fern, disoccupata e vedova non più giovane che su un furgonecasa parte dal Nevada in cerca di una nuova vita al di fuori della società convenzionale dove non c’è più posto per lei. Il film, tratto da un libro inchiesta, è un viaggio attraverso la vita, i sogni e le speranze dei nomadi del terzo millennio. Un fenomeno americano in continua crescita anche a causa degli effetti della pandemia.

Pierfrancesco Favino è il miglior attore

©AP Photo/Gian Mattia D'Alberto

E l'Italia? Incassa la Coppa Volpi andata a Pierfrancesco Favino per Padrenostro di Claudio Noce, film ispirato all'attentato subito dal padre del regista nel 1976 e la miglior sceneggiatura nella sezione Orizzonti al figlio d’arte Pietro Castellitto con I predatori. Alla britannica Vanessa Kirbyla Coppa Volpi come miglior attrice per Pieces of a Woman. Tra melò e spy story il giapponese Kiyoshi Kurosawa, autore a tutto tondo (horror, yakuza movie e drama), con Wife of a Spy porta a casa il Leone d’argento per la miglior regia. Mentre il Premio Speciale della Giuria èandato meritatamente a Cari compagni! del maestro Andrei Konchalovsky.

