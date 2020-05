«Ci sembra inimmaginabile ‘tornare alla normalità’» scrive il collettivo di artisti e scienziati nella tribuna sul quotidiano, lanciata per iniziativa dell’attrice francese Juliette Binoche e dell’astrofisico francese Aurélien Barrau. Secondo i firmatari, la pandemia è una «tragedia» ma «la crisi ha il vantaggio di invitarci a far fronte alle domande essenziali». «Il problema è sistemico» ritiene il gruppo di personalità, fra le quali Jane Fonda, Cate Blanchett, Marion Cotillard, Peter Brook, Marianne Faithfull. «La catastrofe ecologica in corso - si legge nel testo - fa parte di una ‘metacrisi’» poiché il «consumismo ci ha portati a negare la vita stessa: quella dei vegetali, degli animali e quella di un gran numero di umani. L’inquinamento, il riscaldamento e la distruzione degli spazi naturali portano il mondo a un punto di rottura». Gli artisti e gli scienziati firmatari lanciano un appello «solenne» ai «dirigenti e cittadini» a «uscire dalla logica insostenibile che ancora prevale, per lavorare a una profonda rifondazione degli obiettivi, dei valori e delle economie». Una «trasformazione radicale si impone - scrivono - a tutti i livelli», ma essa «non ci sarà senza un impegno massiccio e determinato» perché «è una questione di sopravvivenza, oltre che di dignità e di coerenza».