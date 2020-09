La pandemia ha costretto a cambiare la nostra quotidianità, in ogni suo aspetto. Anche quello culturale, che inevitabilmente non sarà più come prima. E dato che l’arte, più di ogni altra cosa, è in grado di leggere e anticipare i cambiamenti della nostra società, sarà interessante vedere come musei e gallerie d’arte si comporteranno per accogliere i visitatori e proporre le loro esibizioni.