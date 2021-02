«Per ritiri e consegne p.f. telefonare», recita il cartello all’entrata. Come qualsiasi altro negozio, anche le gallerie d’arte non possono accogliere i clienti all’interno, neppure per uno scambio di idee. Rimane il «click and collect». Il take away dell’arte. Passa e ritira la tua opera d’arte. Fa sorridere. Ma in realtà c’è poco da stare allegri in questi mesi di stop.

Come nel gioco dell’oca

Quando lunedì 18 gennaio Guido e Daniela Giudici hanno chiuso la porta della loro galleria in via Grütli 1, si sono resi conto che sarebbe iniziato un periodo nuovo. «Prima lasciavamo l’ingresso aperto e accoglievamo le persone su appuntamento. Adesso l’attività espositiva è completamente ferma». Titolare da trent’anni con la moglie Daniela dello spazio espositivo Consarc di Chiasso, Guido Giudici non...