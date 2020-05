È morto suicida l’attore Hagen Mills, aveva 29 anni. Il giovane è stato trovato senza vita nella sua abitazione in Kentucky. Secondo gli inquirenti si tratta di un caso di tentato omicidio-suicidio. Mills aveva tentato anche di uccidere la compagna Erica Price.

Mills ha avuto un ruolo in «Baskets», la serie televisiva statunitense con protagonista Zach Galifianakis, in onda dal 2016 al 2019 che racconta la storia di Chip Baskets e il suo sogno di diventare un clown professionista. Precedentemente ha avuto piccole parti in alcuni cortometraggi.